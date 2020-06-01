COVID-19 уже не тот. Итальянские медики говорят, что коронавирус становится менее опасным

По словам главврача больницы Сан-Раффаэле в Милане в северном регионе Ломбардии Альберто Зангрильо, коронавирус теряет свою силу и становится менее смертельным.

"На самом деле, клинически вируса больше нет в Италии. Образцы, которые мы брали на протяжении последних 10 дней, показали меньшую вирусную нагрузку (количество вирусных частиц в определенном объеме биологической жидкости, – ред.) в количественном выражении, чем та что была месяц или два месяца назад", – говорит Зангрильо.

На данный момент Италия занимает третье место в мире по количество погибших от COVID-19 с 33 415 смертельными случаями. Также страна на шестом месте в мире по количеству подтвержденных случаев коронавируса – 233 019. Но число новых случаев в мае начало снижаться и страна решилась на смягчение карантина.

Зангрильо добавляет, что некоторые эксперты слишком паникуют по поводу перспективы второй волны инфекции, и политики должны принять во внимание новую реальность.

"Мы должны вернуться к нормальной жизни. Кто-то должен взять на себя ответственность за терроризирование страны", – говорит главврач.

В это же время, правительство Италии призывает быть осторожнее с преждевременными заявлениями о победе над вирусом.

"В ожидании научных данных, подтверждающих тезис о том, что вирус исчез, я бы предложил атем, кто так в этом уверен, не запутывать итальянцев. Вместо этого мы должны предложить итальянцам соблюдать максимальную осторожность, поддерживать физическую дистанцию, избегать больших собраний, а также чаще мыть руки и носить маски", – заявила заместитель министра здравоохранения Сандра Зампа.

Другой врач из северной Италии сообщил, что также видит доказательства того, что коронавирус становится менее опасным.

"Сила вируса, наблюдавшаяся еще два месяца назад, уже не такая, как сегодня. Совершенно очевидно, что COVID-19 уже другой", – говорит глава клиники инфекционных заболеваний в больнице Сан-Мартино в городе Генуя Маттео Бассетти.

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