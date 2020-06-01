Губернатор Миннесоты: Богдан Вечирко был "раздосадован" закрытием дороги

По словам губернатора, водитель грузовика Богдан Вечирко, который был избит протестующими, сообщил властям, что большинство участников акции пытались защитить его от тех, кто причинил ему повреждения.

Тим Вальц отметил, что водитель выехал на шоссе еще до того, как оно было закрыто полицией. Богдан Вечирко объехал другие автомобили и затормозил, когда увидел толпу людей. По словам руководителя штата, водитель поступил очень глупо и ему повезло, что он никого не убил.

"Предварительное расследование показало, что водитель был весьма раздосадован", — рассказал журналистам Тим Вальц, отметив, что видел происходящее в прямом эфире и боялся, что грузовик может убить десятки людей.

Отметим, что Фокус разбирался в том, что произошло на шоссе в Миннеаполисе, и пришел к выводу, что Богдан Вечирко проехал не менее 400 метров от того момента, когда он начал сигналить, до полной остановки грузовика.