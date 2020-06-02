Независимая судмедэкспертиза показала, что Джорджа Флойда задушили полицейские

Независимые судмедэксперты из Миннеаполиса обнародовали вывод по смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе – это было убийство, Флойд умер от механической асфиксии (удушения). Об этом пишет Reuters.

Два независимых врача, которые проводили аутопсию, говорят, что у Флойда не было проблем со здоровьем, которые могли бы повлиять на его смерть. И даже более того: по их словам, к смерти Флойда причастен не только полицейский, который придавил задержанного коленом к земле, а и двое других правоохранителей – они якобы тоже придавили Флойда к земле.

Также врачи утверждают, что у них нет информации о принятии Флойдом каких-либо наркотических веществ и алкоголя. Одна из врачей – Аллисия Уилсон – также отмечает, якобы все факты указывают на убийство в результате "механической асфиксии".

В то же время судмедэксперты округа Хеннепин (штат Миннесота) причиной смерти назвали "кардиопульмонарный шок, усугубленный [способами] усмирения, примененными органами правопорядка, и давлением на шею".

При этом они обнаружили у Флойда артериосклеротическую болезнь и гипертензивную болезнь сердца, а также следы интоксикации фентанилом и недавнего использования метамфетамина.

Кэролин Маринан, спикер округа Хеннепин в Миннесоте, в свою очередь, заявила, что пресс-релиз судмэдэкспертов (полный отчет еще не опубликовали) – это уже "окончательные выводы".

Как ранее сообщал Фокус:

27 мая СМИ сообщили о том, что в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать.

В связи с происшествием в городе вспыхнули протесты. Протестующие даже сожгли полицейский участок, сотрудников эвакуировали с крыши на вертолете.

В Миннеаполисе арестовали бывшего полицейского Дерека Шовина, который при задержании задушил Джорджа Флойда. Дереку вменяют убийство третьей степени (категория убийств в трех штатах США – Миннесоте, Флориде и Пенсильвании) и убийство по неосторожности.

30 мая стало известно, что власти Миннесоты решили впервые со времен Второй мировой войны полностью мобилизовать Нацгвардию.