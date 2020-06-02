В Пентагоне не поддерживают намерение Трампа применить армию для подавления протестов, – CNN

Среди высокопоставленных представителей Пентагона ширится ощущение дискомфорта после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил применить Вооруженные Силы для подавления протестов.

Об этом сообщает CNN.

Как пишет издание, Трамп пригрозил, что если руководители штатов и городов откажутся "предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей", он будет ссылаться на Закон о восстании от 1807 года, который позволяет президенту развернуть Вооруженные Силы США для подавления гражданских беспорядков.

В Пентагоне считают, что ситуация пока не требует развертывания военнослужащих действующей армии.

"Я считаю, что мы в Америке не должны привыкать к тому, что военнослужащие оказываются в положении, когда им приходится обеспечивать безопасность", – сказал генерал-майор армии Томас Карден.

"Хотелось бы, чтобы местные правоохранительные органы были ответственными за наведение порядка", – сказал другой представитель Министерства обороны, ссылаясь на законы, запрещающие военным выполнять правоохранительные функции на территории США.

Кроме того, пишет издание, дискомфорт в связи со своей миссией по обеспечению порядка испытывают некоторые подразделения Национальной гвардии, которых в США сейчас мобилизовано больше, чем когда-либо в истории.

Как ранее сообщал Фокус:

27 мая СМИ сообщили о том, что в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать.

В связи с происшествием в городе вспыхнули протесты. Протестующие даже сожгли полицейский участок, сотрудников эвакуировали с крыши на вертолете.

В Миннеаполисе арестовали бывшего полицейского Дерека Шовина, который при задержании задушил Джорджа Флойда. Дереку вменяют убийство третьей степени (категория убийств в трех штатах США – Миннесоте, Флориде и Пенсильвании) и убийство по неосторожности.

30 мая стало известно, что власти Миннесоты решили впервые со времен Второй мировой войны полностью мобилизовать Нацгвардию.

В ночь на 1 июня в Вашингтоне и 40 других городах США, в связи с протестами из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, ввели комендантский час. Позже стало известно, что комендантский час ввели и в Нью-Йорке.