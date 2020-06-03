Израиль на море испытал сверхточную баллистическую ракету малой дальности

Израильский концерн Israel Aerospace Industries (ІАІ) провел в Средиземном море испытание сверхточной баллистической ракеты малой дальности, предназначенной для поражения объектов инфраструктуры и батарей ПВО в глубине территории противника.

Об этом сообщается на сайте концерна ІАІ.

"IAI успешно завершил испытательные боевые стрельбы с помощью системы LORA. Испытание проводилось в открытом море, чтобы продемонстрировать возможности LORA заказчику ІАІ", – говорится в сообщении.

Испытания проводились по двум сценариям: первый предусматривал запуск на расстояние до 90 км, а второй – на 400 км. В ходе обоих испытаний ракеты поразили цели с высокой точностью.

Комплекс LORA может использоваться как в наземном, так и в морском варианте базирования.

Как ранее сообщал Фокус:

Израиль и США провели успешное испытание системы противоракетной обороны Arrow-3, которая предназначена для перехвата ракет в космосе.