Израиль на море испытал сверхточную баллистическую ракету малой дальности
Израильский концерн Israel Aerospace Industries (ІАІ) провел в Средиземном море испытание сверхточной баллистической ракеты малой дальности, предназначенной для поражения объектов инфраструктуры и батарей ПВО в глубине территории противника.
Об этом сообщается на сайте концерна ІАІ.
"IAI успешно завершил испытательные боевые стрельбы с помощью системы LORA. Испытание проводилось в открытом море, чтобы продемонстрировать возможности LORA заказчику ІАІ", – говорится в сообщении.
Испытания проводились по двум сценариям: первый предусматривал запуск на расстояние до 90 км, а второй – на 400 км. В ходе обоих испытаний ракеты поразили цели с высокой точностью.
Комплекс LORA может использоваться как в наземном, так и в морском варианте базирования.
Как ранее сообщал Фокус:
- Израиль и США провели успешное испытание системы противоракетной обороны Arrow-3, которая предназначена для перехвата ракет в космосе.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал срок аннексии Западного берега реки Иордан. По его убеждаению, она состоится в июле 2020 года.