Страх и ненависть в Facebook. Как пост Трампа поднял бунт среди сотрудников соцсети

"Эти бандиты бесчестят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу. Поговорил с губернатором Тимом Вальцем и сказал ему, что военные с ним все время. В случае любых сложностей, мы возьмем на себя управление, но когда начинается мародерство, начинается стрельба. Спасибо!" – написал Трамп.

Сообщение президента, посвященное началу протестов в Миннеаполисе, многими было воспринято как угроза. Тем более, что цитируемый президентом начальник полиции Уолтер Хедли не ограничился общими фразами, а приказал своим подручным наводить порядок с помощью помповых ружей и собак. "Преступникам пора узнать, что они не смогут выйти под залог из морга", — заявил полицейский журналистам, добавив, что "10% негритянского населения — это молодые хулиганы, которые используют борьбу за гражданские права как прикрытие".

Twitter скрыл это сообщение Трампа, как нарушающее правила, связанные с "героизацией насилия", а Snapchat убрал посты Трампа из продвигаемой рубрики Discover. Но Facebook оставил пост президента без изменения. Основатель соцсети Марк Цукерберг лично вмешался в ситуацию, утверждая, что политика компании разрешает публиковать предупреждения о применении силы государственными субъектами.

Бунт в Facebook

Такое решение Цукерберга вызвало внутреннюю критику в компании, когда сотрудники Facebook начали настаивать на том, что пост Трампа должен быть удален за нарушение правил платформы. Основателя соцсети обвинили в заигрывании с республиканцами из-за страха, что противостояние с Трампом может негативно сказаться на компании.

В понедельник, 1 июня, несогласные с позицией Цукерберга сотрудники Facebook начали "виртуальную забастовку", отказываясь выходить на работу. 33 бывших сотрудников Facebook, которые работали в компании на раннем этапе и участвовали в создании Стандартов сообщества, написали открытое письмо, в котором раскритиковали нынешнее руководство соцсети.

"Они решили, что избираемым чиновникам позволено соответствовать более низким стандартам чем люди, которым они служат. Один набор правил для вас, другой — для политиков. От местного мэра и до президента США", — говорится в письме.

Кроме бывших сотрудников компании, публичное недовольство выразили и действующие. Включая нескольких топ-менеджеров. При этом инженер-программист Тимоти Дж. Авени, работавший с вопросами дезинформации, заявил об уходе из компании.

"Марк говорил нам, что проведет черту в заявлениях, которые призывают к насилию. Но в пятницу оказалось, что это ложь. Facebook – соучастник в распространении языка вражды и находится на неправильной стороне истории", – написал Авени.

Одновременно участники уличных протестов пришли вечером 1 июня к дому Цукерберга в городе Пало-Альто, штат Калифорния, а также наведались к штаб-квартире соцсети в близлежащем парке Менло.

Уже 2 июня Марк Цукерберг провел видеоконференцию с сотрудниками Facebook по поводу сообщений Трампа, пытаясь оправдать свою позицию. В ходе общения Цукерберг заявил, что провел "довольно тщательную" оценку ситуации и назвал решение не скрывать пост трудным, но правильным.

"Я знал, что мне нужно отделить свое личное мнение от того, что является нашей политикой и принципами платформы, на которой мы работаем. Также я осознавал, что принятое нами решение приведет к тому, что многие люди будут расстроены, в том числе внутри компании, и мы подвергнемся критике со стороны СМИ", – заявил Цукерберг в ходе конференции.

Цукерберг заявил, что политика компании, которая не позволила удалить пост Трампа о стрельбе, ранее защищала другой важный контент, огорчавший людей, например, кадры смерти Джорджа Флойда.

"Это тот аспект, который дает людям голос и я очень горжусь этим", – добавил глава Facebook.

Он также рассказал, что Трамп позвонил ему в пятницу после того, как было принято решение не удалять пост.

"Я использовал эту возможность, чтобы сообщить ему, что я чувствую и то, что его пост был подстрекательским и вредным, и дал ему понять, на чем мы настаиваем", – рассказал Цукерберг, отметив, что публикация Трампа не нарушает руководящих принципов социальной сети.

Тем не менее некоторые сотрудники, участвовавшие в видеоконференции, были настроены скептически.

"Почему самые умные люди в мире сосредоточены на искажении наших правил, чтобы избежать конфликта с Трампом, вместо того, чтобы стимулировать прогресс в решении социальных проблем?" – спросил один из сотрудников Facebook, в ответ на что Цукерберг пообещал пересмотреть политику скрытия постов, если в США будет наблюдаться "длительный период гражданских беспорядков".

"У нас есть примеры того, как это может выглядеть", – заявил Цукерберг, ссылаясь на то, как Facebook работает в странах с "непрекращающимся насильственным конфликтом".

Свое обращение к сотрудникам Цукерберг завершил тем, что "непосредственное воздействие" компании на мир весьма положительно, поскольку Facebook дал голос многим людям, у которых не было возможности быть услышанными.

"Защита этой возможности часто бывает противоречивой", – подытожил Цукерберг.

Удар по имиджу

Сотрудники Facebook продолжили критиковать решения руководства на своих личных страницах в соцсети, в Twitter и LinkedIn, а в СМИ стали появляться призывы удалять свои аккаунты.

"Я покинул Facebook в декабре 2019 года и не жалею об этом. Мне лучше без него. И вам будет тоже лучше", — пишет редактор Business Insider Дейв Смит в колонке, озаглавленной "Никогда не было лучшего момента, чтобы прекратить пользоваться Facebook". Журналист с длинным послужным списком, включающим Forbes, Huffington Post и USA TODAY, не выступает ледоколом, а лишь помогает сформулировать позицию большому числу возмущенных пользователей Facebook из США и других стран мира и предлагает им лучшие альтернативы. Начиная с Twitter'a и заканчивая Reddit'ом и TikTok'ом.

К недовольным работникам соцсети и критически настроенным журналистам присоединились и лидеры движений за гражданские права. Главы Лидерской конференции по гражданским правам и правам человека, Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения США и организации по защите гражданских прав Color of Change встретились лично с Цукербергом. Но не смогли прийти к консенсусу.

"Мы разочарованы и ошеломлены непонятными объяснения Марка о том, почему посты Трампа остаются на месте. Он отказывается признавать, что Facebook помогает Трампу призывать к насилию против протестующих. Марк создает очень опасный прецедент для других голосов, которые будут озвучивать подобные вредоносные вещи на Facebook", – говорится в заявлении группы защитников гражданских прав.

Поддержку Twitter выразили и на другой стороне Северной Атлантики. Заместитель председателя Европейской комиссии Вера Йоурова заявила, что политики должны "отвечать на критику фактами, а не угрозами и атаками".

"Я поддерживают Twitter в их усилиях по разработке и внедрению прозрачной, четкой и последовательной политики модерации. Речь идет не о цензуре. Речь идет о маркировке ложной или вводящей в заблуждение информации, которая может нанести общественный вред", – заявила Йоурова.

Многообещающее будущее

Пытаясь заранее подготовиться к подобным кризисам, Facebook около месяца назад начал создание независимого надзорного совета, в работе которого будут принимать участие 650 экспертов из 88 стран мира. И который должен стать чем-то вроде "верховного суда" соцсети, принимая окончательные модерационные решения и давая рекомендации по политике компании.

Члены Совета по надзору уже провели заседание, посвященное скандалу с постом Трампа, но отказались принимать решения, сославшись на то, что совет станет полностью функциональным лишь к осени 2020 года, пропустив большую часть президентской кампании в США.

По материалам New York Times, The Verge, Politico, CNN, The Guardian.