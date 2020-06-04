Бывший глава Пентагона обвинил Трампа в расколе американского общества

Бывший глава Пентагона Джим Маттис в статье для The Atlantic раскритиковал слова президента США Дональда Трампа о возможном применении военной силы для подавления массовых протестов.

"Когда я поступил на военную службу 50 лет назад, я дал клятву поддерживать и защищать Конституцию. Я никогда не думал, что военные, которые принесли ту же клятву, могут при каких-либо обстоятельствах получить приказ нарушить конституционные права собственных граждан", – написал Маттис в своей публикации.

Он добавил, что применение военной силы со стороны власти может создать надуманный конфликт между военными и гражданскими.

"Он разрушает дух доверия между мужчинами и женщинами, которые носят военную форму, и обществом, которое они клялись защищать, и к которому они принадлежат", – заявил бывший глава Пентагона.

Маттис, который ушел в отставку в 2018 году, после решения Трампа вывести войска из Сирии, призвал к объединению страны, обвинив Трампа в сложившейся ситуации.

"Дональд Трамп является первым за мою жизнь президентом, который не пытается объединить американский народ и даже не пытается создать такое впечатление. Вместо этого он хочет разъединить нас", – написал Маттис.

"Мы наблюдаем результаты его (Трампа) трехлетнего руководства. Мы можем объединиться и без него, используя силу, заложенную в нашем гражданском обществе. Последние дни показали, что это будет нелегко, но это наш долг перед согражданами и прошлыми поколениями", – добавил он.

Трамп резко ответил Маттису в Twitter.

"Его основная сила было не в военном деле, а скорее в личных общественных отношениях Я дал ему новый шанс, но он этим не воспользовался. Мне не нравился стиль его руководства и многое другое, что его касалось. Многие были согласны с этим. Слава Богу, он ушел", – написал Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил, что если руководители штатов и городов откажутся "предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей", он будет ссылаться на Закон о восстании от 1807 года, который позволяет президенту развернуть Вооруженные Силы США для подавления гражданских беспорядков.

Позже глава Белого дома заявил, что применение армии будет зависить от того, как сложится ситуация.

"Все зависит от ситуации. Не думаю, что нам придется идти на это", – сказал он изданию Newsmax TV.

Как ранее сообщал Фокус:

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В Миннеаполисе арестовали бывшего полицейского Дерека Шовина, который при задержании задушил Джорджа Флойда. Дереку вменяют убийство третьей степени (категория убийств в трех штатах США – Миннесоте, Флориде и Пенсильвании) и убийство по неосторожности.

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