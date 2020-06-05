Пошла кровь из ушей: в Нью-Йорке полицейские применили силу против 75-летнего мужчины

В городе Буффало, штат Нью-Йорк офицер полиции, после завершения акции протеста, толкнул 75-летнего пожилого мужчину, разбив ему голову. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент был снят на камеру журналистами WBFO, где видно, как по пустой улице идет шеренга полицейских. К одному из правоохранителей подходит пожилой мужчина, который что-то говорит полицейским, а после его отталкивают назад. Из-за толчка мужчина пятится назад, а затем падает и ударяется головой об асфальт.

Один из полицейских наклоняется к пострадавшему, но другие правоохранители отталкивают коллегу и вызывают медиков. Все это происходит возле здания городской мэрии, после введения комендантского часа в четверг, 5 июня.

На видео видно, как из ушей мужчины начинает течь кровь.

"У него кровь из ушей!, – кричат люди за кадром.

По словам мэра Буффало Байрона Брауна, пострадавший был доставлен в ближайшую больницу. Медики отмечают, что 75-летний мужчина находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Два правоохранителя, толкавшие мужчину, временно отстранены от работы, добавил Брауна.

"Я был очень обеспокоен этим видео, как и комиссар полиции Буффало Байрон Локвуд. Он немедленно начал расследование инцидента, и два офицера были временно отстранены от работы", – подчеркнул мэр города.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо написал в Twitter, что согласен с отстранением полицейских.

"Этот инцидент совершенно не оправдан и крайне позорен", – написал Куомо.

Также отмечается, что инцидент произошел после завершения акции протеста в районе, во время которого были арестованы 5 человек.

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