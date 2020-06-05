Два копа, подозреваемых в убийстве Джорджа Флойда, проработали в полиции меньше недели

Адвокат бывшего полицейского, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда, заявил, что подзащитный и его коллега были на службе меньше недели, когда произошел инцидент. Об этом сообщает Forbes.

По словам адвоката Эрла Грея, у его клиента Томаса Лейна была всего четвертая смена в качестве офицера полиции, а для Дж. Александра Куэнга – третий день работы, когда Флойд был убит. Оба полицейских не фигурируют на видео, но их опознали 27 мая и также уволили из полиции.

На видео присутствуют трое бывших офицеров Ту Тао и Дерек Шовин, который непосредственно душил коленом задержанного 46-летнего афроамериканца. Сегодня они, вместе с Лейном, появились в окружном суде Хеннепин, штат Миннесота. Суд назначил залог для троицы в размере 750 тыс. долларов за каждого.

В суде адвокат молодого офицера подчеркнул, что Лейн находился на службе всего четвертый день и сказал, что его клиент только держал ноги Флойда. Адвокат Грея также отметил, что именно Дерек Шовин был старшим офицером на месте происшествия.

"Что должен был делать мой клиент, кроме как следовать тому, что сказал его офицер по обучению?", – просил адвокат Лейна во время суда. Он добавил, что Шовен также тренировал и Александра Куэнга.

Власти Миннеаполиса подтвердили, что Лейн и Куэнг были повышены в должности от новобранцев до офицеров 10 декабря 2019 года и получили свои первые назначения 1 марта. Два офицера, окончившие один и тот же класс новобранцев, проходили подготовку и были назначены на патрульную службу за несколько дней до смерти Флойда.

Все четверо офицеров были уволены через день резонансного инцидента. Шовену грозит максимальное наказание в виде 40 лет лишения свободы по обвинению в убийстве и 10 лет за непредумышленное убийство. Его бывшим коллегам грозит наказание за пособничество и подстрекательство к убийству второй степени, что приравнивается к убийству второй степени по закону Миннесоты.

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