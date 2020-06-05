В Южной Африке носорогам спиливают рога, чтобы уберечь от браконьеров

В трех популярных заповедниках в Южной Африке работники спилили рога у десятков носорогов, стремясь не допустить того, чтобы браконьеры убивали из-за них животных. Пользуясь отсутствием туристов в связи с COVID-19, баконьеры в ЮАР стали чаще посещать заказники, чтобы добыть рога носорогов.

Об этом пишет Reuters.

Нико Джейкобс, пилот вертолета и основатель некоммерческой организации Rhino 911, сказал, что носороги с маленькими рогами не представляют большой ценности для браконьеров.

Не так давно, пролетая над заповедником Пиланесбург вместе с журналистами, Джекобс заметил львицу, которая ела тушу носорога, убитого до этого браконьерами. Эксперты опасаются, что отсутствие туристов уже привело к всплеску браконьерства.

Добравшись до места, где заранее усыпили самку носорога, Джекобс отпилил ее рог с помощью электрической пилы.

Джекобс рассказал, что в сотрудничестве с властями начал заниматься спиливанием рогов три года назад. По его словам, уровень браконьерства упал, однако количество носорогов в парках, и тех, которые были убиты браконьерами, он держит в секрете.

"Я видел так много убитых, убитых носорогов. Но каково решение? Для них (браконьеров) приходить за ними, когда вокруг много львов, слонов ... Это слишком большой риск для маленькой добычи", – сказал он.

Носороги существуют в природе уже около 30 миллионов лет, но десятилетия охоты и утрата мест обитания сократили их численность примерно до 27 тысяч. За последние три года всплеск браконьерства уничтожил еще тысячи из них.

"Чтобы ... дать популяции шанс снова расти, нам нужно ослабить давление на носорогов ... (путем спиливания у них рогов)", – сказал Питер Нел, исполняющий обязанности главы Управления по сохранению Северо-Западных парков Южной Африки.

Рог носорога стоит 60 тыс. долларов за килограмм, что больше, чем кокаин или золото. В Восточной Азии его используют в лекарственных целях.

Спиливание рогов у животных является спорным способом сохранения их популяции, особенно потому, что делает самцов уязвимыми в боях. Но они не важны для выживания животного, и отрастают как ногти.

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