Топ-чиновницу Мадагаскара уволили за инициативу закупить детям леденцов на 2 млн долларов

Министр образования Мадагаскара Ридзасоа Андриаманана уволена с поста за инициативу закупить для школьников леденцы на палочке на общую сумму более 2 млн долларов.

Об этом сообщает BBC News.

По замыслу экс-чиновницы, этими леденцами дети должны были заедать горечь от травяного настоя с полынью Covid-Organics, которым предполагалось их лечить от коронавируса.

Настой в стране еще не тестировали, ВОЗ подчеркивает, что нет доказательств, что он помогает от болезни, однако министр уже подсчитала, что каждому школьнику полагается по три леденца. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина план не принял и уволил ее.

Президент этого государства поддерживает использование Covid-Organics. Он считает, что в ВОЗ не верят в эффективность этого лекарства из предубеждений, только потому, что его изобрели и выпускают не в Европе.

Национальная медицинская академия Мадагаскара, относится к этому настою скептически и предупреждает, что он может принести вред здоровью.

По данным университета Хопкинса, на Мадагаскаре коронавирусом заболели 975 человек, от осложнений умерли 7 жителей острова.

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