В Британии протестующие снесли статую меценату, который в XVII веке занимался работорговлей

В английском Бристоле активисты Black Lives Matter ( рус. – жизнь чернокожих имеет значение) свалили статую мецената Эдварда Колстона, установленную в 1895 году. Активисты полагают, что Колстон, который в XVII веке занимался работорговлей, переправил из Африки в Англию около 84 тысяч африканских мужчин, женщин и детей в качестве рабов.

Об этом пишет Evening Standard.

Эдвард Колстон известен как меценат в Королевской африканской компании, которая в то время являлась монополистом по работорговле в западной Африке. Также известно, что он открывал в Бристоле школы, больницы и благотворительные фонды, многие из которых сохранились до наших дней.

Издание пишет, что после падения статуи люди топтались по ней и выражали неподдельную радость. Потом статую перенесли в порт, где выбросили в море.

Также издание отмечает, что ранее, люди подготовили петицию о сносе памятника, которая собрала подписи 11тысяч граждан.

71-летний протестующий Джон Макаллистер перед сносом памятника, который закрыли мусорными мешками, обратился к протестующим с речью.

"Считается, что он был построен гражданами Бристоля как памятник одному из самых добродетельных и мудрых сыновей этого города. Но этот человек был работорговцем. Он был щедрым к Бристолю, но это было за пределами рабства, и это абсолютно подло. Это оскорбление жителей Бристоля", – сказал Макаллистер.

Как ранее сообщал Фокус:

25 мая в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина Джордж Флойд – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать. Гибель афроамериканца вызвала массовые протесты против полицейского произвола и расизма, которые быстро перекинулись с Миннеаполиса на другие города США, а также в Европу.