В США 80% избирателей считают, что ситуация в стране вышла из-под контроля

В США подавляющее число избирателей, согласно новым опросам, считает, что ситуация в стране вышла из-под контроля, а экс-вице-президента США Джо Байдена тем, кто может это исправить. Об этом сообщает Forbes.

Опрос тысячи зарегистрированных избирателей, проведенный Wall Street Journal и NBC News, показал, что 80% избирателей считают, что страна "вышла из-под контроля", в это же время 15% говорят, что все "под контролем".

Рейтинг Джо Байдена опережает Дональда Трампа на 7 баллов, где у первого 49%, а у второго 42%. Контроль демократов над Конгрессом поддерживается с разрывом в 11 пунктов – 51% против 40%.

Лишь 22% избирателей оценивают экономику США как отличную и хорошую, 31% считает ее "справедливой", и еще 46% оценивают экономику как плохую. Но несмотря на это, Трамп на 11 пунктов опережает Байдена в отношении того, кто лучше справится с экономикой, по мнению избирателей.

В это же время, Байдена считают более компетентным и эффективным, а также склонным к переменам, и к "преодолению тупиковой ситуации в Вашингтоне и достижению цели".

Байден также опережает Трампа со значительным отрывом в таких вопросах, как решение проблем афроамериканцев, латиноамериканцев, вопросов здравоохранения и объединения страны. В этих вопросах Байден лидирует с отрывом два к одному.

Но Байден и Трамп также имеют отрицательные рейтинги одобрения: Байден пользуется благосклонностью 37% избирателей против 38%, которые относятся к нему негативно. К Трампу 40% опрошенных относятся положительно, а 51% – негативно.

Опрос проводился американскими изданиями на фоне пандемии и массовых протестов из-за убийства 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда.

Лишь 32% избирателей, в опросе ABC, одобрили ответ Трампа на последствия убийства Флойда, против 66%, которые не одобрили. Трамп также получил низкие оценки за реакцию на пандемию коронавируса, только 39% одобрили действия президента, а еще 60% отнеслись негативно. В опросе Wall Street Journal Трамп также получает низкие оценки за то, как он справляется с пандемией, только 43% одобривших, против 55% не одобривших. 60% опрошенных считают, что Трамп хотя бы частично виноват в распространении коронавируса в США.

Также в опросе Wall Street Journal видно, как провалились два самых распространенных тезиса Трампа: Китай и экс-президент Барак Обама. Бывший президент США получил самый высокий рейтинг одобрения среди всех общественных деятелей в опросе: 57% положительных отзывов и 30% отрицательных.

83% опрошенных считают, что Китай несет на себе некоторую вину за распространение коронавируса, но избиратели разделились в вопросе, какой кандидат будет более жестким в китайском вопросе. 43% думают, что Трамп лучше справится с Китаем, другие 40% говорят, что Байден будет более эффективен, несмотря на частые заявления Трампа о том, что экс-вице-президент слишком мягок в отношении КНР.

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