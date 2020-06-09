В Иране задержали шесть человек по делу о сбитом самолете МАУ, – СМИ

В Иране задержали шесть человек по делу о сбитом по ошибке в январе пассажирском самолете в Тегеране.

Об этом заявил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили, передает ТАСС со ссылкой на FARS.

"К настоящему времени по этому делу были задержаны шесть человек", – сказал Исмаили.

Представитель суда также добавил, что "трое из этих людей были отпущены под залог, еще три человека остаются под стражей".

Ответственным за сбитый в январе самолет МАУ под Тегераном является оператор ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения". Об этом заявил бывший иранский законодатель Махмуд Садеки со ссылкой на полученный ответ на его запрос от министра обороны Ирана Амира Хатами.

Ранее СМИ сообщили, что Иран предложил украинской стороне подписать так называемый меморандум о взаимопонимании по делу сбитого самолета МАУ. Документ предусматривает отказ Украины и родственников погибших от права подавать в суд. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет настаивать на наказании виновных в сбитии самолета МАУ и выплате компенсации семьям погибших.

Как ранее сообщал Фокус:

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.

Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Ранее Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 000 долларов за каждого погибшего.