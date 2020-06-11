Памятник солдатам Конфедерации проломил голову одному из протестующих, которые его сносили

В городе Ричмонд, штат Вирджиния протестующие из-за убийства Джорджа Флойда снесли статую президент Конфедеративных Штатов Америки Джефферсона Дэвиса. Об этом сообщает Associated Press.

Демонстранты снесли памятник в бывшей столице Конфедерации 10 июня, около 11 часов вечера по местному времени. Во время инцидента присутствовала полиция, которая и забрала памятник, когда толпа его повалила.

В это же время, в 130 км от Ричмонда, в городе Портсмут протестующие обезглавили статуи, которые являлись частью памятника солдатам Конфедерации. Попытки снести статуи начались около 20:00, но порвалась веревка, с помощью которой пытались повалить памятник.

Затем протестующие начали демонтировать памятник по частям, используя кувалды и другие инструменты.

Фото: Twitter @BrettHNews



Фото: Twitter @BrettHNews.

Вице-президент Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP) Луи Гиббс сообщил, что во время демонтажа одна из скульптур упала на 30-летнего протестующего — его забрала скорая помощь с травмой головы.

Это не первые памятники, которые были снесены американскими демонстрантами на волне протестов из-за убийства Флойда. В том же Ричмонде толпа снесла, подожгла, а потом бросила в озеро памятник Христофору Колумбу.

Еще на прошлой неделе губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм распорядился о демонтаже статуи генерала армии Конфедеративных Штатов Америки Роберта Ли, которая находится в четырех кварталах от места, где стоял памятник Дэвису. Но позже суд вынес постановление, запрещающее убирать памятники в течение следующих 10 дней.

Как ранее сообщал Фокус: