Швейцарская полиция завела дело на 8-летнего мальчика за попытку расплатиться сувенирными купюрами

Швейцарская полиция ведет расследование против 8-летнего мальчика после того, как ребенок пришел в магазин с пачкой сувенирных денег. Об этом сообщает The Guardian.

Фальшивыми банкнотами евро оказались купюры для китайского обычая, в рамках которого люди сжигают деньги, отдавая дань усопшим родственникам. Предполагается, что сувенирные деньги раздавались на городском карнавале в районе Сиссах, где официальной валютой являются швейцарские франки. Дети подобрали купюры, на обратной стороне которых были напечатаны китайские иероглифы.

С этими деньгами мальчик со своим 10-летним братом и соседской девочкой пошли в местный магазин, где младший брат спросил, может ли он расплатиться купюрами.

Несмотря на то, что на купюрах было четко видно, что это сувенирные деньги, сотрудники магазина решили вызвать полицию.

"Это наша политика. Штаб-квартира в Винтертуре нас четко проинструктировала", – говорит менеджер магазина Таня Бауманн.

После этого, полиция связалась с родителями мальчика и посетила дом семьи. Ребенку не было предъявлено обвинении в совершении какого-либо преступления, но его имя будет внесено в полицейскую базу и останется там до мая 2023 года.

"Нам сообщили, что дети с пачкой поддельных банкнот евро пытались купить товары. Поэтому возникли опасения, что в оборот были введены фальшивые деньги", – заявили в полиции.

Теперь следователь должен будет определить, были ли фальшивые деньги использованы преднамеренно и были ли дети наказаны по закону.

Отмечается, что в доме семьи полицией были найдены еще три фальшивые купюры по 50 евро, две по 20 евро, пять по 10 евро и три купюры по 5 евро. Все сувенирные банкноты были изъяты.

Как ранее сообщал Фокус: