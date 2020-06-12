Статистика коронавируса в мире на 12 июня: число зараженных увеличилось до 7, 5 миллионов
По состоянию на утро 12 июня во всем мире зафиксировано 7 502 278 случаев заражения коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился у 144 484 человек. Жертвами пандемии стали 420 993 человека.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
В то же время, 3 532 690 человека выздоровели (+77 978 за сутки).
Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (2 023 385), Бразилии (802 828), России (501 800), Великобритании (292 860) и Индии (286 605).
Больше всего летальных исходов COVID-19 на сегодня зафиксировано в США (113 818), Великобритании (41 364), Бразилии (40 919), Италии (34 167) и Франции (29 349).
В материковом Китае за сутки зарегистрировано 8 новых случаев коронавируса, выявлен один бессимптомный больной, сообщил Госкомздрав КНР.
Шесть новых активных случаев и бессимптомный "импортированы", один больной в активной форме обнаружен внутри страны – в Пекине. Смертельных исходов за сутки нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 11 июня в мире было зафиксировано 7 357 794 случаев заражения коронавирусом. За сутки заболевших стало больше на 120 701.
- По состоянию на утро 10 июня во всем мире было зафиксировано 7 237 093 случаев заражения коронавирусом. За сутки подтвердилось 118 622 новых случая.
- По состоянию на утро 9 июня сообщалось, что всего в мире с начала эпидемии COVID-19 заразились 7 118 471 человек. За сутки коронавирус диагностировали у 36 806 человек по всей планете.