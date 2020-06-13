Коммунизм по-американски. Что творится в захваченной протестующими "автономной зоне" Сиэтла

Рождение "Автономной зоны"

29 мая волна массовых протестов, вызванных гибелью Джорджа Флойда докатилась до Сиэтла. Большинство митингов проходили на территории Капитолийского холма – густонаселенного района с большим количеством баров и ночных клубов, который считается центром ЛГБТ- и контркультуры. В прошлом он неоднократно становился место проведения массовых протестных акций.

Первую неделю события в городе развивались по общему для США сценарию: массовые митинги против полицейского произвола и расизма, который сопровождались погромами и мародерством. Полиция неоднократно разгоняла протестующих светошумовыми гранатами, слезоточивым газом и применяла насилие, что вызывало только еще большее возмущение.

5 июня городские власти объявили о 30 дневном запрете на использование слезоточивого газа. Однако действовал он только два дня. Полицейский департамент города объяснил это тем, что протестующие бросали в сотрудников бутылки, камни и фейерверки. В ответ на полицейских было написали около 12 тыс. жалоб, а на руководство города подали иск в суд с обвинением в нарушении конституционного права на свободу слова и в применении "ненужного насилия".

Ситуация резко изменилась вечером 8 июня, когда полиция по распоряжению мэрии покинула Восточный полицейский участок на Капитолийском холме, вокруг которого в последние дни проходило больше всего стычек.

В ответ протестующие взяли под свой контроль шесть кварталов вокруг покинутого здания (которое полиция перед уходом заколотила досками). Они провозгласили создание "Автономной зоны Капитолийского холма" (англ. Capitol Hill Autonomous Zone, сокращенно – CHAZ).

Оставленный полицией участок на Капитолийском холме. На здании баннер с надписью "Это пространство теперь является собственностью жителей Сиэтла" / Фото: dailyhive.com

На входе в район установили ограждения с надписями: "Вы входите в Автономную зону Капитолийского холма" и "Вы покидаете территорию США".

Фото: twitter.com/tacolamp, Seattle Times

Новые правила

Шесть кварталов превратились в коммуну в центре Сиэтла со своими правилами. Однако ни о каком фактическом "отделении от США" речи не идет. CHAZ полностью зависима от городских коммунальных служб, на ее территорию без проблем пускают всех желающих, за исключением полицейских.

Кварталы занятые протестующими в Сиэтле

В отсутствии полиции за порядком следят активисты, в частности члены оружейного клуба имени Джона Брауна. С 30 мая в городе запрещено ношение оружия, однако периодически на улицах CHAZ замечают вооруженных людей. Часть из них связывают с рэпером с сомнительной репутацией Разом Симонн. Некоторые СМИ называют его местным "полководцем" и обвиняют в нападениях на журналистов.

Раз Симоне (справа) и глава Департамента полиции Сиэтла Кетрин Бест (слева) / Фото: foxnews.com

В соцсетях также появилась информация, что в CHAZ появились рэкетиры, которые требуют плату с предприятий за право работать в этом районе. Поэтому поводу даже выразила обеспокоенность глава городской полиции Кетрин Бест, однако позже она признала, что не получила официальных обращений о подобных преступлениях. Деловой альянс Капитолийского холма также сообщил, что ничего не знает о таких инцидентах.

В целом же обстановка в районе спокойная, здесь постоянно много людей, в том числе и детей. Небольшие стычки и конфликты хоть и происходят, но не носят массового характера, а ситуация в городе намного более мирная чем во время первой недели протестов.

​​​​​​​Фото: Seattle Times

За неделю в "автономной зоне" организовали несколько медпуктов, пункты бесплатной раздачи продуктов и даже общественные сады. Здесь постоянно проводятся митинги, лекции и показы документальных фильмов. Магазины целы, хотя многие стены и улицы расписаны граффити с лозунгами протестующих. На главной улице CHAZ шестиметровыми буквами написали Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение").

Фото: Seattle Times

"Внутренние террористы" Трампа

У президента Дональда Трампа другое видение ситуации в городе. 11 июня в Twitter он заявил, что Сиэтл захватили "внутренние террористы". Вину на происходящее он возложил на "леворадикального губернатора" штата Вашингтон Джея Инсли и мэра Дженни Дуркан (оба представители Демократической партии).

"Верните контроль над городом немедленно. Если вы этого не сделаете, то это сделаю я. Это не игра. Эти уродливые анархисты должны быть немедленно остановлены", — написал Трамп.

Губернатор в ответ заявил, что такой не способный к управлению человек, как Трамп, не должен "совать нос в дела штата Вашингтон", а мэр посоветовала главу Белого дома "спрятаться в бункер".

Трамп дальше угроз пока не пошел, а местные власти взяли курс на мирное завершение протестов. Мэр постоянно напоминает, что право на собрания прописаны в первой поправке к конституции США. По ее словам, CHAZ – это не анархистское восстание, а мирное "выражение коллективного горя нашего сообщества и его стремления построить лучший мир". 12 мая Дуркан даже сходила в гости в "Автономную зону".

"Насколько я помню, Капитолийский холм всегда был автономным - это место, где люди могли свободно выражать свое мнение. Сегодня в CHAZ я говорила с организаторами и обществом о том, как мы можем двигаться вперед и вместе обеспечивать безопасность", - написала она в Twitter.

Однако руководство местной полиции энтузиазм Дуркан не разделяет. Кэтрин Бест заявила, что не поддерживала изначально решение покинуть участок и полицейские в него обязательного вернуться. Она отметила, что из-за создания CHAZ полицейским теперь требуется втрое больше времени для выезда на вызовы в окрестном районе. При этом оценку самим протестующим она не дает.

"Я не вмешиваюсь в политику, я не мешаю политикам сделать это", - ответила она на просьбу прокомментировать заявление Трампа о "внутренних террористах".

Дженни Дуркан во время посещения CHAZ / Фото: twitter.com/MayorJenny

Будущее протестов

Основу "автономной зоны" составляют активисты Black Lives Matter и протестующие левого толка. Явного лидера среди них нет. Разные СМИ к ним причисляют экс-кандидата в мэры Сиэтла Никкиту Оливер, рэпера Раза Симоне, депутата городского совета - социалиста Кшаму Савант и других. У каждого из них есть своя группа поддержки, но руководством CHAZ их называть нельзя.

То же касается программы и требований жителей "автономной зоны". 10 июня на сайте Medium появился список требований протестующих к правительству Сиэтла, включающий в себя 30 пунктов изменений в системе правосудия, здравоохранения, в экономической и социальной сферах. В тоже время на Капитолийском холме можно встретить и другие перечни требований. В целом главные их них сводятся к реформе полиции, обеспечению равноправия всех граждан вне зависимости от цвета кожи и амнистия для всех участников протестов.

Пока же Капитолийской холм остается центром протестов в Сиэтле. Из него протестующие периодически выходят на марши по городу, а 9 июня даже на пару часов заняли горсовет.

В то же время отсутствие лидеров и единого видения своего будущего усложняет переговоры активистов с властями. При этом уже само создание "автономной зоны" показало, что протестующие в США способны к самоорганизации и при необходимости могут подменить государственные институты, хоть и в локальном масштабе.

По материалам The Wall Street Journal, СNN, Seattle Times, The New York Times.