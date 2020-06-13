Гиперзвуковые ракеты США смогут поражать цели с точностью до 35,5 см, – Трамп

США полным ходом обновляют свой арсенал вооружения. Армия получит очень быстрые и крайне точные гиперзвуковые ракеты.

Об этом заявил в субботу, 13 июня, американский президент Дональд Трамп, выступая перед выпускниками Военной академии США Вест-Пойнт в штате Нью-Йорк. Трансляцию выступления вел официальный YouTube-канал Белого дома.

По его словам, в США конструируют гиперзвуковую ракету, которая будет в 17 раз быстрее, чем самые быстрые имеющиеся сегодня в мире ракеты.

"Ракеты могут поражать цель на расстоянии в тысячу миль (около 1,6 тыс. км, – ред.), причем отклонение от центральной точки (цели, – ред.) составляет не более 14 дюймов (порядка 35,5 см, – ред.)", – сказал он.

Трамп не уточнил, является ли 1 600 км предельной дальностью ракеты или же он назвал эту цифру как пример. Также он не уточнил, когда именно такие новые ракеты, по его мнению, могут быть поставлены на вооружение.

Кстати, Трамп не впервые заявляет, что у США будут самые быстрые ракеты на планете. Например, в феврале он заявил, что американские военные располагают ракетами, которые способны долетать до цели в разы быстрее, чем "обычные" ракеты. В мае Трамп также сообщил о разработке "супер-пупер" ракеты, которая будет летать в 17 раз быстрее уже имеющихся.

Стоит также отметить, что Трамп, анонсируя в очередной раз создание сверхмощных ракет, сказал, что американские военные больше не будут решать чужие конфликты.

По словам Трампа, Вашингтон возвращается к основополагающим принципам, согласно которым задача солдата состоит в том, чтобы оборонять и решительно защищать Америку от внешних врагов.

Он добавил, что в обязанности американских войск уже не входит разрешение "древних конфликтов в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали".

Как ранее сообщал Фокус: