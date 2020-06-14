В Сочи спасатели не смогли забраться в лодку и "утопающий" вышел на берег самостоятельно

На пляже в Сочи спасатели едва не утонули, пытаясь вытащить из воды человека. Об этом сообщает Live Kuban.

Инцидент произошел на пляже Ривьера, где один из отдыхающих заплыл слишком далеко, чем обеспокоил окружающих. Люди обратились за помощью к спасателям, которые попытались на лодке добраться до "утопающего".

Но команде спасателей даже не удалось забраться в лодку, она постоянно переворачивалась и оба мужчины попеременно оказывались в воде.

В то время, как спасатели возились с лодкой, мужчина благополучно добрался до берега без посторонней помощи, он оказался профессиональным пловцом. Когда горе-спасатели увидели мужчину на берегу, один из них схватил весло и начал гоняться за пловцом.

Отдыхающим пришлось успокаивать спасателя.

По словам очевидцев происшествия, скорее всего, в спасатели начали набирать "людей с улицы", которые не обладают необходимыми навыками и спецподготовкой.

Как ранее сообщал Фокус: