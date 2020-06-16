Статистика коронавируса в мире на 16 июня: заболевших уже более 8 миллионов

По состоянию на утро 16 июня в мире зафиксировали 8 118 570 случаев инфицирования коронавирусом при 439 195 летальных исходах. 4 216 284 человека выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Лидером по темпам заражения стала Бразилия – 23,6 тысяч новых случаев за сутки. В США за это время обнаружили 20,7 тысячи новых больных, в Индии – 10,2 тысячи, в России – 8,2 тысячи, в Пакистане – 5,2 тысячи и 5,1 тысячи в Чили.

Китайские власти сообщили, что в столице были зарегистрированы 27 новых случаев коронавируса. Это произошло после обнаружения нового очага заболевания, выявленного на оптовом продовольственном рынке "Синьфади". 13 июня его временно закрыли.

За последние пять дней количество заболевших в Пекине достигло 106. Все крытые спортивный и развлекательные центры в городе закрыты. Коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке в Пекине, вероятно, более заразен, чем обнаруженный на рынке в Ухане, считает заместитель директора департамента в Уханьском университете Ян Чжаньцю.

Как ранее сообщал Фокус: