Эпидемиолог, победивший коронавирус в Новой Зеландии, рассказал, как спастись от второй волны COVID-19

Научный советник правительства Новой Зеландии Майкл Бейкер считает вероятным рост числа заболеваний коронавирусом после отмены ограничений в Европе. Снизить риски может введение масочного режима, сказал он в интервью агентству РБК

"Если вы снимаете ограничения в то время, когда заражению подвергаются тысячи людей, нетрудно предсказать, что будет дальше: число инфицированных снова подскочит, а очаги вируса будут разрастаться", – считает он.

Вторая волна заражений может прийти в Европу летом или осенью. По словам Бейкера, ситуация очень сложная, так как еще очень мало людей переболели коронавирусом, поэтому эпидемия в большинстве стран находится на начальной стадии. Если нынешняя динамика заболеваемости сохранится, то коронавирус может унести жизни 20–30 млн людей, предупреждает эпидемиолог.

Эффективной предупредительной мерой Бейкер назвал введение масочного режима, который позволит "сбить темпы распространения вируса до приемлемого уровня". Он считает, что в некоторых странах Азии карантин не вводился, но там ношение масок зарекомендовало себя как очень эффективное средство – они создают барьер для передачи вируса от источника заражения, а также в какой-то мере защищают здоровых людей.

В будущем все больше стран на Западе могут задуматься над изменением стратегии борьбы с COVID-19, стремясь полностью подавить очаги инфекции. Если коронавирус не уничтожить, то, вероятно, он не пропадет сам собой даже спустя годы, считает Бейкер. Новая Зеландия уже ликвидировала все очаги на своей территории, и такой успех способна повторить практически любая страна, уверен он. Для этого нужно поместить людей в жесткий карантин на четыре – шесть недель.

Бейкер также обратил внимание на важность контроля стран над границами, чтобы не допускать въезда инфицированных.

Напомним, власти Новой Зеландии заявили, что ликвидировали коронавирус на территории страны. Все ограничения для людей и предприятий отменены, останется лишь строгий пограничный контроль для предотвращения повторного распространения вируса. Карантинные ограничения в стране были сняты ночью 8 июня.

Однако 15 июня там были выявлены двое новых заболевших, впервые за 28 дней. Всего в стране подтверждено 1506 случаев заболевания, 22 человека умерли.

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