Трамп подписал указ о реформе полиции: копам запретят применять удушающие приемы

На фоне беспорядков в США, глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции. Документом предусматривается совершенствование программ аттестации и подготовки полицейских.

Об этом сообщает Голос Америки.

Выступая на брифинге в Белом доме перед подписанием указа, президент США отметил необходимость подотчетности полиции обществу и важность повышения ее профессионализма и моральных стандартов. Вместе с тем он заявил, что решительно выступает против предложений о лишении департаментов полиции финансирования.

"Американцы знают правду: без полиции воцаряется хаос, без закона наступает анархия",– напомнил президент.

В ходе выступления президент заявил, что правоохранителям США запретят применять удушающие приемы против подозреваемых. Исключение составят случаи, когда существует угроза для жизни сотрудника.

"Удушающие приемы будут запрещены – кроме тех случаев, когда жизнь офицера находится в опасности", – сказал Трамп.

Президент добавил, что в соответствии с новым указом администрация Белого дома намерена изучить возможность оснащения полиции "менее смертельным оружием".

"Новые устройства разрабатываются все время, мы изучаем их, и цена здесь не проблема", – отметил Трамп.

Сообщается, что в Конгрессе также разрабатываются законодательные инициативы, направленные на реформирование полиции. Власти многих городов тоже уже заявили о реформировании правоохранительных органов и пересмотре подготовки полицейских.

Как ранее сообщал Фокус:

25 мая в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина Джордж Флойд – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать. Гибель афроамериканца вызвала массовые протесты против полицейского произвола и расизма, которые быстро перекинулись с Миннеаполиса на другие города США.

Брат погибшего от рук полицейских Джорджа Флойда, чья смерть вызвала массовые протесты в США, Филониз Флойд призвал американский Конгресс реформировать правоохранительную систему.