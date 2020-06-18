Разборка в Дижоне. Как чеченская и арабская диаспоры превратили французский город в поле боя

Беспорядки во французском Дижоне выспыхнули вечером 12 июня. Конфликт начался между двумя этническими группировками – чеченской общиной и выходцами из Северной Африки, Марокко и Алжира. Спровоцировало столкновения нападение на 19-летнего чеченского подростка, которое случилось двумя днями ранее, о чем сообщил прокурор Дижона Эрик Матайс (ранее сообщалось, что пострадавшему 16 лет).

На юношу напали наркодилеры из североафриканской группировки, базирующейся в районе Грезиль, преимущественно населенном мигрантами, и жестоко его избили. Во время избиения ему сказали: "Мы оставим тебя в живых, чтобы передал своим — так будет с каждым". В чеченской общине этого не стерпели, и беспорядкам был дан старт.

На снимке, предположительно, пострадавший чеченский юноша.

Перевод: чеченский бодибилдер по имени Кахар Мухаммедов из Дижона подвергся нападению со стороны представителей североафриканской банды наркодилеров под названием "Арабская мафия". Состояние его здоровья улучшается. Родственники Кахара мстят за него. Чеченско-арабский конфлик накаляется.

12 июня в центре Дижона собралось около двухсот выходцев из Чечни. Причем съехались они и с окрестных городов, а также из Бельгии и Германии. Люди, вооруженные бейсбольными битами, ножами, топорами и автоматами напали на кальян-бар Le Black Pearl ("Черная жемчужина"), популярный среди местных жителей и, по слухам, подконтрольный алжирской группировке. Также они проводили так называемые "рейды наказания", обходя жилые кварталы и пытаясь выяснить, кто на напал на члена их общины.

Оппоненты чеченцев также вышли на улицы, основательно вооружившись. И последние четыре ночи участники конфликта разгуливали по центру Дижона, размахивая автоматами АК-47, поджигая машины и мусорные баки и воздвигая баррикады. Полиция не реагировала должным образом, точнее никак не пресекала беспорядки. Все участники конфликта скрывали лица под балаклавами и капюшонами, были вооружены и хорошо организованы – передвигались группами по 50-100 человек.

"Мы были очень напуганы с пятницы и до воскресения. И единственное, что мы могли сделать, это запереться и затаиться. Подобного здесь никогда не происходило", - отметил Серж, пожилой житель Дижона в разговоре с журналистами. Также другой житель, не пожелавший назваться, сообщил, что "Полиция бездействовала. Они избивали жителей нашего квартала, стражи закона ни во что не вмешивались".

Впрочем, полицейские своей вины не признают и отмечают, что в случае открытого противостояния им бы пришлось иметь дело с большими группами вооруженных людей, готовых открыть огонь, а к такому правоохранителей небольшого городка, знаменитого деликатесами и винами, никто не готовил.

Фотографии, которые участники конфликта выкладывали в соцсетях

Глава социалистов Дижона, Франсуа Ребсамен заявил, что чеченцы начали искать справедливости, когда не получили ее от правоохранительных органов. "Поскольку правосудие приходит слишком поздно и у полиции нет средств и возможностей, чеченская община решила взять закон в свои руки", - отметил Ребсамен.

Префект Дижона Бернард Шмельц назвал это "стратегией". "Контролировать и окружать, чтобы избежать злоупотреблений – это единственная верная и практически осуществимая стратегия", - заявил Бернард журналистам.

Впрочем, несколько людей было арестовано, оказалось, что все они имеют статус беженцев. Президент Франции Эммануэль Макрон уже потребовал от Министерства внутренних дел выслать их из страны. Там ответили, что будут действовать согласно процедуре. По закону, для того, чтобы выслать человека, имеющего политическое убежище, необходимо сначала лишить его статуса беженца.

После нескольких "ночей террора", как их назвали местные жители, в Дижон были направлены дополнительные силы французской полиции. А госсекретарь при министре внутренних дел Лоран Нуньес пообещал, что силы безопасности безопасности дадут "чрезвычайно жесткий ответ". По словам Нуньеса, городской полиции Дижона будут помогать два отряда специального назначения: "Начиная с сегодняшнего вечера дежурство в Дижоне будут нести 150 жандармов и полицейских, это два дополнительных подразделения сил быстрого реагирования". Начатое расследование выявит все преступные деяния зачинщиков беспорядков, подчеркнул Нуньес.

Пылающая машина на улицах Дижона

По данным городской администрации Дижона, в результате беспорядков ранено не менее 10 человек, среди них владелец пиццерии Planet’pizz, получивший тяжелое ранение во время произошедшей перестрелки. Ресторанчик и его владелец пострадали из-за месторасположения – он находится между франко-марокканским банком и школой арабского языка. Были задержаны не менее четырех человек.

Также сообщается о пострадавших журналистах. Так, съемочную группу France 3 забросали камнями, водителя вытащили из салона машины, избили, а само авто подожгли.

С визитом в столице Бургундии побывала и лидер оппозиционной праворадикальной партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен: "То, что произошло - не имеет прецедентов, это выходит за рамки криминальных новостей, мы должны воспринимать случившееся как предупреждение". Ле Пен обвинила власти в бездействии и заявила, что страна погружается в хаос. Впрочем, когда она прибыла в Дижон и дала пресс-конференцию в местной гостинице, на ее кортеж напали. Причем нападение произошло уже после того, как в городе начали наводить порядок силы быстрого реагирования. Молодые люди бьют по машине ногами, а из открытого окна пассажир отбивается с помощью газового баллончика.

Впрочем, сейчас члены чеченской общины заверяют, что все приезжие покинули город. Но они утверждают, что их цель — обезопасить земляков, проживающих в Дижоне, и они намерены возвращаться сюда, чтобы завершить дело. Они сообщили полиции, что "не имеют ничего против полицейских", но имеют "проблему" с местными наркодилерами. "Мы не хотели беспокоить дижонцев, нам жаль, мы напугали людей", — сказал один из выходцев из Чечни France 3. Другой заявил, что они не собираются никого убивать. Так что происходящие сейчас в городе беспорядки – дело рук местных банд.

В пользу этого говорит и тот факт, что в Сети появилось видео, как молодые люди в масках, капюшонах и с оружием позируют на фоне закрытых ролетами окон с надписями "да здравствует Путин" и "да здравствует Рамзан Кадыров". Дело в том, что подавляющее большинство чеченцев, проживающих во Франции, выехали со своей исторической родины именно во время чеченских войн и президента РФ Владимира Путина, и президента Чечни Рамзана Кадырова, мягко говоря, недолюбливают. Также они опасаются подосланных нынешним правительством РФ наемников, поэтому и считают оправданным держать в доме оружие.

Дал интервью ресурсу "Кавказ. Реалии" и отец избитого юноши, Зелимхан. И озвученная им информация прояснила некоторые факты. По его словам, его сын с двумя друзьями возвращался из спортзала домой и зашел в кебабную возле той самой кальянной "Черная жемчужина" с которой и начались погромы. Уже на выходе юноша с друзьями столкнулся с группой мужчин.

"Те были либо под наркотическими средствами, либо подвыпившие - не знаю. Стали к парням приставать, им не понравилось, как те на них посмотрели. Слово за слово и понеслось. Они этих подростков не просто избили, но ещё и угрожали убить. Сыну дуло пистолета в рот поставили и оскорбляли всячески, его друга-албанца прикладом ударили по голове. Я даже сейчас, когда пересказываю эту историю, очень нервничаю и не могу с мыслями собраться. Одним словом, всех подростков доставили в местную больницу с черепно-мозговыми травмами и различными повреждениями. Для меня это было шоком, мы же давно тут живем и никогда ни с кем у нас никаких проблем не было", - рассказал мужчина.

Также отец пострадавшего юноши, что ни к кому не обращался за помощью специально. Просто информация о происшествии разошлась по соцсетям.

"У нас никто ни к кому не обращается. У чеченцев принято объединяться и в радости, и в горести. Мы видим, что с кем-то случилась беда, и ни у кого не спрашиваем: надо или не надо? Садимся и едем на выручку. История всколыхнула не только моих земляков, но и местных французов", - мужчина рассказал, что сначала чеченская община в Дижоне старалась решить конфликт с помощью полиции и даже обратилась к представителям местных арабских диаспор.

"Мы требовали, чтобы виновников выдали или они сами пошли в полицию и сдались. Всё случилось на глазах у всех и было много свидетелей. Усилия оказались напрасны, на нас очень слабо реагировали. История стала расходиться по соцсетям. В Snapchat вдруг стала циркулировать фотография моего сына и его друзей с призывами к убийству. Нам угрожали, а полиция то ли надеялась, что всё само собой замнется, то ли просто боялась местных группировок. Вот тогда земляки и решили собраться и заставить власть принять соответствующие меры. Дети должны были как-то ходить в школу, в спортзал, передвигаться по городу, жить надо было дальше", - рассказал Зелимхан.

Пояснил он и видео с аварией, которое разошлось по соцсетям. На нем мужчина за рулем легкового авто пытается проехать мимо вооруженной толпы, врезается в другую машину, теряет управление и переворачивается. Когда машину поставили на колеса, оказалось, что он свисает из окна, а на асфальт течет кровь.

Зелимхан рассказал, что это был момент, когда съехавшиеся в город чеченцы и североафриканская община в присутствии полиции пытались договорится о мирном решении конфликта. "Встреча переросла в столкновение, когда один из них (представитель североафриканской общины, - ред.) в подвыпившем состоянии сел за руль и попытался въехать в толпу, но благополучно врезался в бордюр, машину перевернулась. Слава богу, никто не пострадал. После этого и случилась драка, но полиция быстро всех разогнала", - сообщил мужчина.

Сейчас в Дижоне относительно спокойно. Город контролируют силовики, стрельба и поджоги прекратились. Однако в соцсетях периодически появляются видео, на которых молодые люди собираются группами и стреляют в воздух. Когда были сделаны эти видеозаписи, и кто на них запечатлен – выяснить невозможно. Но ситуация в Дижоне остается напряженной. А доверие к правоохранителям, которые вместо того, чтобы охранять порядок, позволили погрузить город в хаос, - безнадежно подорвано.