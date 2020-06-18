Барсук Тим, косуля Уля и ежик Шу станут новыми персонажами мультфильма "Ну, погоди!"

Барсук Тим, косуля Уля и ежик Шу станут новыми персонажами легендарного мультсериала "Ну, погоди!", в который их ввели авторы ради "положительного примера". Образы персонажей показала российская студия "Союзмультфильм", передает РИА Новости.

Генпродюсер студии Юлия Осетинская заявила, что авторы мультгероев "старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей".

По ее мнению, новые персонажи выглядят актуально и уверенно, они дружелюбны и всегда готовы помочь.

По словам генпродюсера, новые серии мультсериала рассчитаны на детей 6-8 лет, когда ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример.

Ранее новый облик Волка для перезапуска мультсериала "Ну, погоди!" слили в интернет. После публикации в "Союзмультфильме" заявили, что попавший в сеть образ Волка не окончательный.

Премьера перезапуска "Ну, погоди!" может состояться в конце лета или в начале осени. Новый сезон будет состоять из 52 эпизодов.

Как ранее сообщал Фокус:

Мультипликатор Владимир Тарасов рассказал о том, кто именно стал прототипом для персонажа Зайца из популярного советского мультфильма "Ну, погоди!". Художник признался, что часть внешности Зайца была списана с актрисы Клары Румяновой, которая его озвучивала.

Ранее были названы лучшие и худшие мультфильмы студии Walt Disney. В рейтинге, в который вошли 57 работ, победил "Пиноккио" 1940 года. Второе место у"Спящей красавицы" 1959 года.