Бразилия стала второй страной, где число смертей от COVID-19 превысило 50 тысяч

Бразилия стала второй страной после США, которая зарегистрировала больше 50 тыс. смертей от COVID-19. Об этом сообщает ВВС.

Смертность от коронавируса в Бразилии растет вместе с количеством подтвержденных случаев, число которых недавно превысило миллион. При этом, эксперты отмечают, что Бразилия пока находится в неделях от настоящего пика вспышки.

По последним данным Министерства здравоохранения Бразилии, в стране был зафиксирован 641 новый летальный случай, в результате чего общее количество смертей составило 50 659 человек. За этот же период было зафиксировано 17 тыс. новых случаев коронавируса, что подняло общее количество случаев инфицирования в стране до 1,09 млн.

Только в США дела с коронавирусом обстоят еще хуже – 2,2 млн случаев инфицирования и почти 120 тыс. смертей.

Отмечается, что в последнее время в Бразилии фиксируется около 1 тыс. смертей в день, но цифры в выходные дни ниже. Многие эксперты считают, что отсутствие тестирования на национальном уровне предполагает, что общие цифры по стране могут быть значительно выше. По словам аналитиков, уровень тестирования в Бразилии в 20 раз ниже необходимого.

По данным ВОЗ, в мире было зафиксировано 183 000 новых случая коронавируса, из которых более 60% приходится на Северную и Южную Америки. Кроме США и Бразилии, сильно пострадали Мексика, Перу и Чили, также в Аргентине в воскресенье, 21 июня, было зафиксировано 1 тыс. смертей от коронавируса.

В Латинской Америке и Карибском бассейне сейчас фиксируется более 2 млн. случаев коронавируса.

В Бразилии же, несмотря на угрозу COVID-19, проходят масштабные протесты. В минувшее воскресенье на улицы столицы Бразилиа вышли тысячи сторонников и противников президента Жаира Болсонару. Оба лагеря протестующих разделяла полиция, когда демонстранты пришли под стены Конгресса и Верховного суда.

Крупные протесты также проходили в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Противники Больсонуру требуют его импичмента в условиях растущего политического кризиса в стране.

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