Поправки в конституцию РФ запретят думать о возвращении Крыма Украине, – сенатор Госдумы

Об этом в интервью РБК рассказал сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в конституцию РФ, сенатор Госдумы Андрей Клишас.

По инициативе президента Владимира Путина, в Конституцию РФ предлагается внести поправку о недопустимости действий и призывов, связанных с отчуждением части территории РФ.

"Такие нормы нужны для того чтобы никто не мог всерьез внести поправку в законодательство, по которой Крым передается Украине. Не для того, чтобы ловить людей, которые говорят: "Ну зачем мы взяли Крым, давайте его отдадим", а чтобы ни один орган госвласти не мог всерьез вести переговоры о возвращении Крыма Украине", – говорит Клишас.

Также российский сенатор добавил, что в конституции будут урегулированы и "более тонкие юридические вопросы", например вопросы, связанные с демаркацией границы, с проведением пограничных линий, с обменами территорий в рамках демаркации и пр.

"Поправка о невозможности отчуждения территории – это не про квадратные километры, не про землю вообще, это про людей. Государство не вправе отказываться от своих граждан, разменивать их жизнь и судьбу на какие-то политические или экономические вещи. Поэтому данная поправка так важна", – добавил Клишас.

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