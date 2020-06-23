Экс-президент Киргизии приговорен к 11 годам за незаконное освобождение криминального авторитета

Бывший президент признан виновным в коррупции по делу о незаконном освобождении из-под стражи криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката осужденного политика.

Напомним, Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 по 2017 год.

В июне 2019 года с него сняли неприкосновенность, после того как Генпрокуратура сочла обоснованными обвинения, выдвинутые против него группой депутатов парламента в коррупции и незаконном обогащении.

В августе 2019 года силовики взяли штурмом дом Атамбаева в селе Кой-Таш. Сторонники экс-президента оказали сопротивление, с обеих сторон пострадали около 200 человек, погиб боец спецназа. Атамбаев был задержан и обвинен в коррупции.

Сам экс-президент своей причастности к вменяемым ему преступлениям не признавал и называл дело "политически мотивированным".

Азиз Баткуев в 2013 году был досрочно освобожден из исправительной колонии, поскольку у него якобы было обнаружено смертельное заболевание. После чего он сразу же покинул пределы страны. Однако впоследствии выяснилось, что ему был поставлен ошибочный диагноз. Помимо Атамбаева фигурантами дела являются несколько бывших высокопоставленных чиновников и врачи.

Как ранее сообщал Фокус: