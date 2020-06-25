Миллионер из трущоб: старатель из Танзании разбогател, найдя 15 килограмм танзанита

Шахтер из Танзании Саниниу Лайзер нашел два драгоценных камня танзанита общим весом 15 килограмм. Министерство горнодобывающей промышленности страны заплатило ему 3,4 млн долларов за найденный танзанит. Об этом сообщает ВВС.

"Завтра будет большая вечеринка", – прокомментировал свою удачу Лайзер, отец более 30 детей.

Драгоценный камень танзанит встречается только в северной части Танзании и используется для изготовления украшений. Это один из самых редких драгоценных камней на Земле, и геологи предполагают, что его запасы могут быть полностью истощены в течение следующих 20 лет.

Привлекательность драгоценного камня заключается в разнообразии оттенков, включая зеленый, красный, фиолетовый и синий. Его ценность определяется яркостью цвета и прозрачностью камней, чем они лучше, тем выше цена.

Отмечается, что Лайзер добыл камни весом 9,2 кг и 5,8 кг и продал их во время торгов в северном регионе Маньяра. До сих пор самый большой найденный танзанит весил 3,3 кг.

После продажи камней, шахтеру лично позвонил президент Танзании Джон Магуфули, чтобы поздравить с находкой.

"Это преимущество мелких старателей, и это доказывает, что Танзания богата", – сказал президент.

52-летний Лайзер, у которого есть четыре жены, заявил, что собирается зарезать одну из своих коров, чтобы отпраздновать неожиданную удачу. Он также планирует инвестировать деньги в свое сообщество в районе Симанджиро в Маньяре.

"Я хочу построить торговый центр и школу рядом с моим домом. Здесь много бедных семей, которые не могут позволить себе отправить детей в школу. У меня нет образования, но мне нравится, когда дела ведутся на профессиональном уровне. Поэтому я бы хотел, чтобы мои дети профессионально управляли бизнесом", – добавил Лайзер.

Старатель также отметил, что неожиданное богатство не изменить его образ жизни, и он продолжит хаживать за своими 2 тыс. коров. Лайзер говорит, что ему не понадобятся дополнительные меры предосторожности из-за состояния, которым он теперь владеет.

"Здесь достаточно безопасно. Нет никаких проблем. Я могут совершенно спокойно ходить даже ночью", – отметил шахтер.

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