Статистика коронавируса в мире на 26 июня: за последние сутки диагностировали 180 тыс. новых заражений COVID-19

По данным Университета Джонса Хопкинса, больше всего заражений зафиксировано в США – 2 млн 422 тыс., умерли 124,4 тыс. Число случаев коронавируса в Бразилии составляет 1 млн 228 тыс., летальных случаев – почти 55 тыс.

Статистика по другим странам:

Россия - 613 тыс. случаев заражения (8,6 тыс. - умерло)

Индия - 490,4 тыс. случаев заражения (15,3 тыс. - умерло)

Великобритания - 309,4 тыс. случаев заражения (43,3 тыс. - умерло)

Перу - 268,6 тыс. случаев заражения (8,7 тыс. - умерло)

Чили - 259 тыс. случаев заражения (4,9 тыс. - умерло)

Испания - 247,4 тыс. случаев заражения (28,3 тыс. - умерло)

Италия - 239,7 тыс. случаев заражения (34,6 тыс. - умерло)

Иран - 215 тыс. случаев заражения (10,1 тыс. - умерло)

Согласно данным Worldometer, за последние сутки в мире диагностировали 180 тыс. заражений COVID-19, умерло 5179 пациентов. Больше всего новых заражений диагностировали в Бразилии – 40,6 тыс. Вслед за ней идут США – 40,1 тыс. В Индии зафиксировано 18 тыс. новых случаев, в России – 7,1 тыс., в ЮАР – 6,5 тыс., в Мексике – 5,4 тыс., в Чили – 3,8 тыс.

Как ранее сообщал Фокус:

Британские эксперты утверждают, что дешевый и вполне доступный препарат дексаметазон может значительно помочь в спасении жизней пациентов, серьезно больных коронавирусом.