Статистика коронавируса в мире на 26 июня: за последние сутки диагностировали 180 тыс. новых заражений COVID-19

Мир
По состоянию на утро 26 июня в мире зафиксировали 9 586 717 случаев инфицирования коронавирусом. 488 842 человек умерли, 4 822 067 пациента выздоровели.

По данным Университета Джонса Хопкинса, больше всего заражений зафиксировано в США – 2 млн 422 тыс., умерли 124,4 тыс. Число случаев коронавируса в Бразилии составляет 1 млн 228 тыс., летальных случаев – почти 55 тыс.

Статистика по другим странам:

  • Россия - 613 тыс. случаев заражения (8,6 тыс. - умерло)
  • Индия - 490,4 тыс. случаев заражения (15,3 тыс. - умерло)
  • Великобритания - 309,4 тыс. случаев заражения (43,3 тыс. - умерло)
  • Перу - 268,6 тыс. случаев заражения (8,7 тыс. - умерло)
  • Чили - 259 тыс. случаев заражения (4,9 тыс. - умерло)
  • Испания - 247,4 тыс. случаев заражения (28,3 тыс. - умерло)
  • Италия - 239,7 тыс. случаев заражения (34,6 тыс. - умерло)
  • Иран - 215 тыс. случаев заражения (10,1 тыс. - умерло)

Согласно данным Worldometer, за последние сутки в мире диагностировали 180 тыс. заражений COVID-19, умерло 5179 пациентов. Больше всего новых заражений диагностировали в Бразилии  – 40,6 тыс. Вслед за ней идут США  – 40,1 тыс. В Индии зафиксировано 18 тыс. новых случаев, в России – 7,1 тыс., в ЮАР – 6,5 тыс., в Мексике  – 5,4 тыс., в Чили  – 3,8 тыс.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Эксперты из Имперского колледжа Лондона предполагают, что вакцина от коронавируса может быть не слишком эффективной для пожилых людей, которые подвергаются наибольшему риску. 