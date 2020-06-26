Смерть с небес: в Индии за день от ударов молний погибли более 100 человек

В восточном штате Бихар от даров молнии погибли около 83 человек, а в северном штате Уттар Прадеш – 24 человека. По словам чиновников, десятки человек были травмированы. Об этом сообщает The Guardian.

Удары молний во время ежегодного муссона в июне-сентябре довольно распространены в Индии. Но глава Министерства по управлению стихийными бедствиями Бихара Лакшмешвар Рай сказал, что недавний инцидент стал одним из самых серьезных по количеству жертв за один день.

Министр добавил, что более половины смертей произошло в подверженных наводнениям северных и восточных районах Бихара. Рай также предупредил, что число погибших может вырасти, поскольку правительство все еще ждет сообщений о жертва из внутренних частей штата.

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В соседнем штате Уттар Прадеш большинство смертей пришлось в районе города Деория, который располагается невдалеке от границы с Непалом.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди принес соболезнования семьям погибших, добавив, что руководство обоих штатов проводит срочную работу по оказанию помощи.

В 2018 году молнией были убиты более 2300 человек. Смерти от ударов молний в Индии часто наблюдаются среди фермеров, которые во время непогоды выходят на улицу, чтобы подготовить свои поля к муссонным дождям.

Фермерство в Индии сильно зависит от сезона муссонов, например, если посевные работы проводятся раньше периода дождей, то жара выжигает урожай. Поэтому фермеры стараются засевать поля в самом начале муссонов, но становятся мишенями для молний в открытых полях.

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