В России режиссера Кирилла Серебренникова приговорили к условному сроку

Суд приговорил режиссера, художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова к 3 годам условного срока по делу "Седьмой студии".Об этом сообщает Интерфакс.

Серебренникова признали виновным "в мошенничестве в особо крупном размере".

Бывший генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский – также приговорены к условным срокам.

Обвинение требовало для Серебренникова шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 800 тысяч рублей.

Адвокаты режиссера будут обжаловать приговор.

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Дело "Седьмой студии"

По версии следствия, фигуранты дела причастны к хищению 133 миллионов рублей, которые Министерство культуры России выделило "Седьмой студии" на проект "Платформа". Фигурантов обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.

Похищенные деньги Кирилл Серебренников и другие лица обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, считает следствие.

При этом, утверждает обвинение, "соучастники предоставляли в министерство культуры Российской Федерации подложные финансовые отчеты о якобы выполненных работах, которые без надлежащей проверки согласовывались руководителем департамента министерства культуры РФ Апфельбаум и служили основанием для перечисления средств федерального бюджета".

В защиту Серебренникова выступали театральные деятели, в том числе Олег Табаков, Чулпан Хаматова, Евгений Миронов и Марк Захаров. Гендиректор Большого театра Владимир Урин направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором выразил несогласие с обысками в "Гоголь-центре" и квартире режиссера.

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