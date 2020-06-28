Статистика коронавируса в мире на 28 июня: за сутки число заболевших выросло на 12 438 человек

В мире по состоянию на 28 июня, зафиксировано 10 087 553 случая коронавируса, вылечились от COVID-19 5 466 266 человек, а умерли 501 428. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

В частности, 2 596 770 заражений зафиксировали в США. Также 1 315 941 инфицирований подтвердили в Бразилии. Кроме того, 627 646 случаев обнаружили в России, 529 577 – в Индии, 310 250 – в Великобритании.

За последние сутки количество новых больных в мире выросло на 12 438. В этот же день умерли 802 человека.

В США, которое лидирует по количеству случаев коронавируса в мире, наибольшее количество инфицирований было зафиксировано в двух штатах – Флориде и Техасе, отмечает ВВС.

Количество заражений в южных штатах выросло после того, как предприятиям разрешили вновь открыть в последние недели. В минувшую субботу Флорида сообщила о более чем 9 500 новых случаев, предыдущий рекорд в 9 тыс. случаев был поставлен штатом в пятницу, 26 июня.

Резкий скачок заболеваний заставил руководство штатов снова ужесточить карантин.

Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи на брифинге заявил, что рост количества случаев COVID-19 в стране произошел из-за регионов, "возможно, открывшихся немного раньше", а также из-за того, что люди не соблюдают карантинных ограничений.

Как ранее сообщал Фокус: