Суд в США над задержавшими Флойда полицейскими начнется в марте 2021 года

Четыре бывших полицейских Миннеаполиса, участвовавших в задержании афроамериканца Джорджа Флойда, предстанут перед судом в марте 2021 года, сообщил судья округа Хеннепин. Смерть мужчины, умершего, вскоре после задержания, вызвала массовые протесты в США.

По делу проходят Дерек Чавен, Томас Лейн, Александр Куэн, Ту Тао. Первое заседание суда назначено на 8 марта. При этом суду еще предстоит решить, будут ли рассматриваться дела арестованных экс-полицейских одновременно.

Дереку Чавену, непосредственно задержавшему Флойда, предъявлено обвинение в убийстве второй степени, остальным – в пособничестве убийству.

Адвокат Куэна сказал судье, что его клиент не признает себя виновным. Офицер будет утверждать, что он действовал в целях самообороны и использовал разумные санкционированные силы для задержания Флойда.

Куэн и Лейн, ранее освобожденные под залог, находились в зале суда со своими адвокатами. Тао, которая все еще находится в тюрьме, была доставлена туда. Чавен предстал перед судьей посредством видеоконференции.

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