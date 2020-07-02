В Эфиопии – массовые беспорядки после убийства музыканта: более 80 погибших, введены войска

В Эфиопии по меньшей мере 81 человек погиб во время беспорядков, которые вспыхнули после убийства известного музыканта и активиста Хаакаалуу Хундесса, передает BBC.

Певца должны похоронить 2 июля в городе Амбо. Полиция уже задержала двоих подозреваемых, но причины убийства пока не известны.

Хундесса принадлежал к самому многочисленному в Эфиопии народу оромо. Он был знаменит своими песнями с политическим подтекстом и воспринимался как рупор народа оромо в годы антиправительственных протестов, которые привели к власти премьер-министра Абия Ахмеда Али в 2018 году.

Хаакаалуу Хундессаа

В полиции называют пока предварительные цифры погибших. Среди убитых по меньшей мере трое сотрудников спецподразделения штата Оромия.

Беспорядки начались, когда тело Хаакаалуу Хундесса привезли в его родной город Амбо. В некоторых районах произошли столкновения с полицией. В столице страны Аддис-Абебе и некоторых городах штата Оромия власти отключили интернет и развернули военных.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2018 году неподалеку от столицы Эфиопии Аддис-Абебы в этническом центре оромо погибли по меньшей мере 23 человека из-за взрыва насилия против этнических меньшинств.