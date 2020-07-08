Статистика коронавируса в мире на 8 июля: количество зафиксированных случаев приближается к 12 млн

По состоянию на 7 июля в мире зафиксировано 11 951 909 случаев коронавируса при 546 637 летальных исходах и 6 896 346 выздорвевших от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.

Первую строку антирейтинга стран по распространению коронавируса с большим отрывом удерживают США – 3 097 084 случаев и 133 972 летальных исходов. Следом за США идет Бразилия (1 674 655 – 66 868) и Индия (743 481– 20 653).

Замыкает первую десятку Иран с 245 688 случаями коронавируса и 11 931 летальным исходом.