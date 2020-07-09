Facebook накрыла сеть фейковых аккаунтов для политагитации в Украине

Администраторы Facebook обнаружили и заблокировали сеть фейковых аккаунтов в Канаде, Бразилии, США и Украины. Они использовались для политических кампаний в нашей стране, среди которых и выборы президента в 2019-м.

Об этом сообщил глава политики кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

Всего удалось заблокировать 72 фейковых аккаунта, 35 фейковых страниц и 13 профилей в Instagram, на которые были подписаны около 770 тыс. пользователей.

Страницы были замаскированы под независимые медиа, однако использовались для распространения неправдивой информации об украинских политиках. Кроме того, они манипулировали данными, чтобы продвигать ее на платформе.

Как утверждает Глейхер, на рекламу фейковых страниц было потрачено порядка 1,9 млн долларов. Данную сеть эксперты Facebook связывают с работой украинского рекламного агентства Postmen.

Напомним, в феврале этого года Facebook уже удалял похожую сеть фейковых аккаунтов, которые находились под контролем российских спецслужб. Тогда было обнаружено 78 аккаунтов, 11 страниц и 29 групп. При этом будет начала маркировать страницы подконтрольных государству СМИ.