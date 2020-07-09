Минфин США оштрафовал Amazon за нарушение санкций против России

Министерство финансов США оштрафовало компанию Amazon на $134 тыс. долларов за нарушение санкций, которые были введены против России.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

"Amazon согласился выплатить 134 523 доллара США для урегулирования своей потенциальной гражданской ответственности за очевидные нарушения нескольких санкционных программ. Amazon предоставлял товары и услуги лицам, на которых наложены санкции OFAC; лицам, находящимся в подсанкционном регионе или стране – Крыму, Иране и Сирии; лицам, находящимся в иностранных миссиях подсанкционных стран", – говорится в сообщении.

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Также утверждается, что Amazon вовремя не сообщил о транзакциях, которые подпадали под ограничение лицензии Управления по контролю за иностранными активами США.

Относительно небольшой размер штрафа за подобные нарушения в Минфине объяснили тем, что компания добровольно предоставила данную информацию.

Напомним, в 2014 году США ввели пакет санкций в отношении аннексированного украинского Крыма и Севастополя. Целью была финансовая и экономическая блокада территории. Американским предпринимателям было запрещено вести на территории полуострова какую-либо деятельность.

Также сообщалось, что несколькими днями ранее власти Великобритании решили усилить персональные санкции против граждан России. Ограничения были введены против главы Следкома РФ и еще 24 человек.