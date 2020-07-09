Российские подводные лодки "оккупировали" Средиземное море, – аналитики

Черноморский флот ВМФ России недавно развернул свои подводные лодки в Средиземном море, несмотря на наличие международного договора, запрещающего подобные действия. Об этом говорится в аналитической статье Naval News, которую опубликовали аналитики Военно-морского института США.

В статье говорится о так называемой Конвенции Монтрё, которая была согласована на международной арене в 1936 году. Она запрещает проход подводных лодок через Босфорский пролив, соединяющий Черное море со Средиземным морем. Исключения в этом договоре составляют лишь судна черноморских стран и то в особых случаях: доставка новых подводных лодок в Черное море и транзит для ремонта.

"В настоящее время Россия регулярно использует эти положения для восстановления постоянного присутствия подводных лодок в Средиземном море", – говорится в статье.

Отмечается, что размещение этих подводных лодок в Средиземном море вызывает серьезную озабоченность у руководства НАТО. Так, 25 июня адмирал Джеймс Фогго, командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке, охарактеризовал Восточное Средиземноморье как "один из самых кинетических районов в мире".

По его словам, "россияне развертывают тихие современные дизельные подводные лодки, способные запускать крылатые ракеты "Калибр". Адмирал имеет ввиду дизель-электрические лодки класса "Кило", которые направляются в регион с Черного моря через Босфор.

В статье говорится, что в настоящее время Россия, несмотря на Конвенцию Монтрё, имеет, по сути, постоянные подводные силы в Средиземном море, использующие судна Черноморского флота.

"Новый статус-кво может привести к тому, что Россия освободится от духа договора, а другие страны, такие как США и их союзники по НАТО, останутся связанными его условиями. Реакция НАТО на ситуацию была приглушена. Многие страны заняты другими темами, и никаких признаков политических последствий для России не наблюдается", - добавляют в статье.

Россия начала использовать лазейку в конвенции в 2015 году, вскоре после своего вмешательства в войну в Сирии. Подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" остановилась в Средиземном море во время доставки в Черное море. Она запустила ракеты "Калибр" по целям в Сирии, прежде чем перейти через пролив Босфор. Затем в 2017 году другая подлодка Б-265 "Краснодар" сделала то же самое. Во второй раз подлодка шла к свой цели еще дольше, проведя в Средиземном море несколько месяцев.

Когда подлодка "Краснодар" вошла в Черное море, две ее сестринские лодки, Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино" начали свои боевые развертывания перед доставкой. На этот раз процесс занял еще больше времени – более года.

Теперь, когда все шесть подводных лодок улучшенного класса Кило Черноморского флота уже на месте, Россия не может воспользоваться существующей лазейкой. Поэтому две лодки, которые заменят "Великий Новгород" и "Колпино" в Средиземном море, должны были выйти из Черного моря. Поэтому подлодка Б-262 "Старый Оскол" и "Краснодар" прошли через Босфор якобы для планового техобслуживания.

После этого, Военно-морской институт США написал, что в случае, если подводные лодки проводят военные операции, это может рассматриваться как нарушение Конвенции Монтрё.

"Это может обернуться политической и дипломатической конфронтацией", – отметили в институте.

Также отмечается, что в первую очередь ситуацией должна быть обеспокоена Турция. Российские подводные лодки развертываются из-за военного конфликта, где Россия и Турция занимают противоположные позиции. То же относится и к конфликту в Ливии. У Турции есть средства, чтобы остановить транзит судов, по крайней мере, в мирное время. Но политическая ситуация между двумя странами очень деликатна, и на данный момент нет явных признаков того, что Турция отреагирует, подчеркивает издание.