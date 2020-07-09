Мэр Сеула обнаружен мертвым через несколько часов после заявления о его пропаже

О смерти мэра сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на полицию. Причины смерти пока не сообщаются.

8 июля дочь градоначальника обратилась в полицию с заявлением о его исчезновении. Девушка сообщила, что ее отец ушел из дома около 17:17 по местному времени, оставив записку, похожую на завещание, и пропал. Телефон его был выключен.

Около 150 полицейских и пожарных вели поиск с применением дронов и розыскных собак. Тело мэра было найдено недалеко от того места, где в последний раз был зафиксирован сигнал его телефона.

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В городской администрации Сеула сказали, что мэр не вышел на работу из-за плохого самочувствия.

В то же время южнокорейский телеканал SBS сообщил, что секретарь мэра подала на него иск о домогательствах за день до его исчезновения. До утра 9 июля она давала показания в присутствии адвоката. Об этом написали "Вести".

Секретарь, якобы, заявила, что мэр не только прикасался к ней, но и посылал ей личные фотографии через мессенджеры. Она также предоставила переписку в качестве доказательства и сообщила, что жертв на самом деле больше, но только она набралась смелости обвинить мэра.

Пак, активист и адвокат по правам человека, стал первым мэром Сеула, который выиграл выборы три раза (последний раз – в июне прошлого года). Он являлся одним из самых влиятельных политиков Южной Кореи. Считалось, что он может стать кандидатом в президенты страны от либералов на выборах 2022 года.

Как адвокат он добился первого в стране осуждения за сексуальные домогательства.