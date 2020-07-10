Сохраняй серьезное лицо. В Японии посетителей парка просят не кричать на американских горках

Тематический парк развлечений Fuji-Q Highland, расположенный невдалеке от Токио, обратился к своим посетителям с необычной просьбой. Руководство парка попросило людей не кричать во время катания на американских горках, чтобы обезопасить себя и остальных от коронавируса. Об этом сообщает Newsweek.

Для любителей американских горок даже был создан специальный конкурс с хештегом #KeepASeriousFace (Сохраняй серьезное лицо, – ред.). В промо-акции руководство парка советует людям "кричать в своем сердце", но сохранять серьезное лицо.

Также все посетители Fuji-Q Highland должны носить маски на территории парка.

В рамках объявленного конкурса участникам предложили выкладывать свои фотографии на горках в парке. Посетители с самыми серьезными лицами смогут выиграть бесплатные дневные прогулки в парке.

В поддержку своей акции парк даже выпустил видео, в котором два работника Fuji-Q Highland с очень серьезными лицами прокатились на американских горках.

Необычный конкурс на самые строгие выражения лиц продлится до 17 июля. Представители парка понимают, что не смогут в полностью исключить крики на аттракционах, поэтому случайно закричавшие посетители не будут оштрафованы.

Такая мера была принята из-за опасений, что капли слюны, с частицами вируса, могут невероятно быстро распространиться вокруг на скорости 128 км/ч.

Ранее ученые выяснили, что громкий разговор помогает коронавирусу держаться в воздухе до 14 минут. Человек может распространять в воздухе тысячи капель ротовой жидкости во время разговора. А 239 ученых призвали ВОЗ признать, что коронавирус распространяется не только при кашле или чихании. По их мнению, коронавирус распространяется с очень мелкими аэрозольными каплями.