Нидерланды подают против России иск в ЕСПЧ за крушение MH17 на Донбассе

Правительство Нидерландов заявило, что подаст в Европейский суд по правам человека иск против России за крушение малазийского авиалайнера MH17 на Донбассе. Об этом говоится в заявлении Кабмина страны.

В письме, адресованном парламенту, говорится, что Нидерланды хотят добиться "правды, справедливости и ответственности" по делу о гибели 298 человек. Более двух третьх жертв – жители именно Нидерландов.

Также в правительстве объяснили, что даст подача иска в ЕСПЧ. После падения боинга, несколько родственников погибших пассажиров подали в ЕСПЧ индивидуальные иски против России.

Теперь же Нидерланды подают иск в ЕСПЧ на государственном уровне. Таким образом, информация, которой располагает государство станет доступной для родственников погибших пассажиров и даст их производствам новый импульс.

В конце июня Нидерланды также представили новую запись телефонных разговоров, которые доказывают, что MH17 сбили установкой "Бук". На записи боевики рассказывают, что якобы сбили украинский истребитель (который оказался боингом).