Трамп обвинил Байдена в экономическом плагиате

Демократ Байден пообещал выделить $700 млрд на закупку продукции американского производства, что может позволить создать в стране более 5 млн новых рабочих мест. Он назвал это программой "Покупай американское", использовав слоган, который давно используется в США.

Трамп заявил: "Это плагиат, он взял это у меня. Но ему никогда не удастся это сделать. Демократы слишком любят поднимать налоги".

Как пишет The Washington Times, Трамп также сказал о своем сопернике: "Он любит плагиат".

Это намек на то, что в 1987 году, когда Байден баллотировался на пост президента, его обвинили в использовании отрывков из речи британского политика. Сейчас же Байдена обвиняют в том, что он использует тезисы из "Программы единства" своего бывшего соперника за выдвижение от демократов сенатора Берни Сандерса, хотя Байден и Сандерс вместе работали над этой программой.

Советник Белого дома Келлиан Конуэй сказала журналистам: "Надеюсь, Байдену не пришлось потратить даже одного доллара на фокус-группу, чтобы оценить его экономическую программу. Потому что действующий президент выиграл с нею выборы. Он занимается восстановлением производства в стране, ростом богатства и возвращением рабочих мест, которые утекли из США в другие страны при руководстве Обамы-Байдена".

Напомним, по словам Байдена, его план в 700 млрд долларов станет крупнейшей инвестицией в экономику США со времен Второй мировой войны. Он считает, что его план приведет к буму производства и новых технологий в стране. Республиканцы заявили, что план Байдена станет катастрофой.

Во время выступления на металлургическом заводе в штате Пенсильвания, Байден сказал, что неудачи Трампа "привели к ужасным человеческим жертвам и огромным экономическим потерям". "Снова и снова работающие семьи расплачиваются за некомпетентность этой администрации", – заявил Байден.

Президентские выборы в США должны состояться 3 ноября 2020 года.