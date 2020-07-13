Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико после урагана "Мария", – экс-министр

Президент США Дональд Трамп рассматривал идею продажи Пуэрто-Рико в 2017 году после того, как остров был разрушен ураганом "Мария". Об этом рассказала бывшая исполняющая обязанности министра внутренней безопасности США Элейн Дюк в интервью New York Times.

"Изначально идеи президента были скорее, как у бизнесмена. Можем ли мы отдать на аутсорсинг электроэнергию? Можем ли продать Пуэрто-Рико? Избавиться от этого актива?", – передает Дюк слова Трампа.

Также она добавила, что идея продажи острова никогда не рассматривалась и не обсуждалась всерьез, несмотря на предложение Трампа.

В сентябре 2017 года ураган "Мария" обрушился на американский остров, в результате чего погибли 3 тыс. человек. На острове также произошли масштабные отключения электроэнергии.

Тогда президент США обвинил пуэрториканских чиновников за нецелевые траты средств из фонда помощи, в который администрация Трампа направила миллиарды долларов. Трамп утверждал, что часть денег была потрачена местными чиновниками не на ликвидацию последствий урагана.

В ноябре 2018 года представители Белого дома заявили в Конгрессе, что президент не хочет, чтобы на остров направлялось дополнительное финансирования для оказания помощи.

В прошлом году президент США Дональд Трамп рассматривал идею купить принадлежащую Дании Гренландию. Он неоднократно интересовался, возможен ли такой шаг. Датские политики расценили сообщение об интересе президента США Дональда Трампа к покупке Гренландии как странную шутку.