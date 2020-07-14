Самолет Ryanair из Кракова в Дублин пришлось экстренно посадить из-за записки в туалете

Рейс из Кракова в Дублин экстренно приземлился после того, как в туалете найдена записка, в которой было сказано, что на борту была взрывчатка.

Об этом сообщает The Telegraph.

Два истребителя "Тайфун" сопровождали самолет до приземления. Рейс экстренно приземлился в Лондоне, где полицейские провели проверку.

Полиция Эссекса подтвердила, что все пассажиры были в безопасности, добавив: "Самолет остается в изолированной зоне в Станстеде (аэропорт, – ред), и наши расследования продолжаются".

Пресс-секретарь Ryanair сообщила, что "самолет и пассажиры проверяются полицией Великобритании, которая решит, когда они могут отправиться в Дублин на запасном самолете".