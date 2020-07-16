Рэпер Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента США
Рэпер Канье Уэст зарегистрировался как кандидат для участия в выборах президента США.
Об этом свидетельствует данные на сайте Федеральной избирательной комиссии США.
Согласно данным избиркома, рэпер успел подать необходимые документы в штате Оклахома и уплатить регистрационный сбор в размере 35 тысяч долларов.
Рэпер будет представлять партию BDY – Birthday Party (Вечеринка по случаю дня рождения).
Напомним, американский рэпер Канье Уэст подтвердил, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2020 году. 21-кратного лауреата премии Гремми Уэста поддержал исполнительный директор Tesla Илон Маск. Кроме того, Уэст заявил о разрыве отношений с Дональдом Трампом. В начале беседы Канье Уэст отметил, что "снимает красную кепку", которая является символом избирательной кампании Трампа.