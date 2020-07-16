Рэпер Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента США

Напомним, американский рэпер Канье Уэст подтвердил, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2020 году. 21-кратного лауреата премии Гремми Уэста поддержал исполнительный директор Tesla Илон Маск. Кроме того, Уэст заявил о разрыве отношений с Дональдом Трампом. В начале беседы Канье Уэст отметил, что "снимает красную кепку", которая является символом избирательной кампании Трампа.