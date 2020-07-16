Пойман на границе в парандже. В Бангладеш арестован главврач за тысячи "липовых" тестов на COVID-19

В Бангладеш был арестован владелец больниц по обвинению в фальсификации тысяч отрицательных тестов на коронавирус. Об этом сообщает The Guardian.

По словам бангладешской полиции, владелец больниц Мохаммад Шахед был арестован при попытке бежать в Индию в парандже после того, как девять дней скрывался от правоохранителей. Главврач является одним из дюжины человек, задержанных властями в последние дни. Все они были связаны с клиниками в Уттаре и Мирпуре, которые выдавали пациентам поддельные документы о том, что их тесты на коронавирус отрицательные.

Местные эксперты говорят, что фальшивые документы лишь усугубили и без того тяжелую вирусную ситуацию в стране, где зафиксировано 196 тыс. случаев COVID-19. Также действия мошенников поставили под сомнение достоверность сертификатов, выданных клиниками, по всей стране.

На данный момент в Бангладеш зафиксировано 2496 летальных случаев, а согласно официальной статистике, лишь за минувшие сутки было обнаружено 3533 новых случая коронавируса.

"В больницах Шахеда было проведено 10 500 тестов на коронавирус, из которых 4200 были подлинными, а остальные 6300 отчетов были предоставлены без проведения анализов", – говорит полковник полиции Ашик Билла.

Шахеда также обвиняют в том, что он взимал плату с пациентов за тесты на коронавирус, хотя и обязался бесплатно предоставлять тестирования в своих больницах в столице страны Дакке.

Еще на прошлой неделе Италия приостановила полеты в Рим из Бангладеш после того, как несколько пассажиров, прибывших из Дакки, дали положительный тест на COVID-19 по прилету. Некоторые из них имели документы, подтверждающие отсутствия коронавируса.

"Правительство должно обеспечить качество тестов на COVID-19 в местных лабораториях ради зарубежного рынка труда", – говорит Шакирул Ислам из группы по защите прав мигрантов OKUP.

По данным центрального банка Бангладеш, в прошлом году около 12 млрд долларов было отправлено в страну примерно 12 млн рабочих-мигрантов.