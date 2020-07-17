"Уютный медведь" снова в деле. Группа хакеров из РФ пытается похитить разработки вакцины от COVID-19

Агентство нацбезопасности США заявило, что фиксирует постоянные попытки российских хакеров украсть данные у организаций, разрабатывающих вакцины от коронавируса. Об этом сообщает NPR.

По словам западных спецслужб, эти хакеры являются частью российской группы, неофициально известной как "Уютный медведь". Спецслужбы называют эту группу, как APT29.

Группа хакеров связана с российской разведкой и в прошлом обвинялась во взломе электронных писем Демократической партии США во время президентских выборов в 2016 году.

"APT29 имеет давнюю историю атак на правительственные, дипломатические, аналитические, медицинские и энергетические организации для получения разведданных, поэтому мы призываем всех серьезно отнестись к угрозе", – завила директор по кибербезопасности АНБ Анна Нойбергер.

В свою очередь, Россия отвергает любые обвинения.

Американские, британские и канадские спецслужбы не называют организаций, на которых совершались атаки. Также неизвестно, смогли ли хакеры получить доступ к интересующей их информации.

На протяжении уже нескольких месяцев США и другие страны предупреждают организации здравоохранения о необходимости защиты всей конфиденциальной информации, связанные с потенциальной вакциной.

"Мы просим все исследовательские центра, больницы и фармацевтические компании, которые проводят грандиозные исследования, сделать все возможное, чтобы защитить информацию", – говорит директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Еванина.

До недавнего совместного объявления, официальные лица США уже предупреждали о попытках Китая украсть исследования, связанные с коронавирусом.