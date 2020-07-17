Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой, ставшего благотворителем

Церемония посвящения в рыцари проходила во дворе Виндзорского замка, где сейчас живет королева Великобритании. Это противоречит правилам этой церемонии, но было сделано исключение из-за необходимостью соблюдения социальной дистанции во время карантина.

После церемонии королева потратила около пяти минут на беседу с сэром Томом и его семьей и поблагодарила ветерана, сказав: "Большое вам спасибо, невероятная сумма денег, которую вы собрали". 94-летняя Елизавета также восхитилась возрастом нового рыцаря: "Сто лет – великий возраст".

Напомним, в марте тогда еще 99-летний Том Мур объявил о сборе пожертвований. Он обещал до дня своего 100-летия 100 раз обойти садик возле своего дома. Для него это не просто – он восстанавливается после операции на тазобедренном суставе и передвигается с помощью ходунков.

Первоначально он хотел собрать хотя бы несколько сотен фунтов, но его акция привлекла такое внимание общественности, что в итоге в благотворительный фонд NHS было перечислено почти 33 млн. Эти средства пойдут на борьбу с коронавирусом.

Получив сообщение о посвящении в рыцари, Мур назвал это событие особенным. "Никогда бы не подумал, что со мной может произойти такое. Это такая честь для меня", – написал он в Twitter.

Теперь сэр Том намерен заняться работой над автобиографией, средства от продажи которой пойдут в благотворительный Фонд капитана Тома.