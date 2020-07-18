Во французском Нанте горит собор XV века. Пожарные говорят, повторения Нотр-Дама не будет

Во Франции, в городе Нант, горит собор святых Петра и Павла, который заложили в 1434 году. Об этом пишет французское издание Le Monde.

Собор загорелся около 7:40 утра. На месте работают около 100 пожарных.

Огонь охатил орган, перегородка на которой он стоит, может обрушиться, предупреждают пожарные. В то же время, такой же ситуации, как с Нотр-Дам де Пари не повторится, отмечают также они. Кровля собора осталась цела.

Собор святых Петра и Павла горит уже не в первый раз. В январе 1972 года после проведенных работ на крыше сгорела кровля собора. Тогда церковь закрывали на три года на реставрацию.

15 апреля 2019 года парижский Нотр-Дам де Пари также охватил огонь. В результате пожара в соборе рухнул шпиль и обвалилась крыша.

Буквально на днях президент Франции Эммануэль Макрон рассмотрел и одобрил проект восстановления собора в его первозданном виде: восстановить предполагается в т.ч. и 96-метровый шпиль, которым в XIX веке увенчали собор.